Спецслужби рф залучають українських дітей до "мінувань": що відомо
Спецслужби рф залучають дітей до фейкових мінувань в Україні. Агресор вказував дітям розсилати електронні листи до держустанов про "мінування".
Про це повідомляє СБУ.
-
Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди
-
Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО
-
У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків: хто отримує 26 тис. грн
-
Ребров поділився планами щодо збірної України
-
У МЗС Китаю повідомили про пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном
-
В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО
-
Pepsi представила новий логотип
-
Які виплати можна отримати українцям у Франції та як оформити
-
Захист історичного ареалу Одеси: прокуратури намагаються повернути пам’ятку архітектури
-
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі
Українські діти заміновують будівлі
Служба безпеки зазначає, що викрила нові факти, які підтверджують, що рф залучає неповнолітніх до підривної діяльності проти України. Причому це відбувається навіть в умовах війни.
СБУ заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України.
У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів. Найбільше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури.
Повідомляється, що за даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України. Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про "мінування". Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні.
Встановлено, що "розсилку" здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації.
У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області. Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання.
Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 28 березня СБУ затримала на Чернігівщині прикордонника, який намагався "злити" інформацію про охорону північних рубежів України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.