Спецслужби рф залучають українських дітей до "мінувань": що відомо

СБУ викрила нові факти про залучання дітей

Спецслужби рф залучають дітей до фейкових мінувань в Україні. Агресор вказував дітям розсилати електронні листи до держустанов про "мінування".

Про це повідомляє СБУ.

Українські діти заміновують будівлі

Служба безпеки зазначає, що викрила нові факти, які підтверджують, що рф залучає неповнолітніх до підривної діяльності проти України. Причому це відбувається навіть в умовах війни.



СБУ заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України.



У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів. Найбільше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури.



Повідомляється, що за даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України. Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про "мінування". Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні.



Встановлено, що "розсилку" здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації.



У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області. Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання.



Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.



Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 28 березня СБУ затримала на Чернігівщині прикордонника, який намагався "злити" інформацію про охорону північних рубежів України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.