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Спецтрибунал для РФ — американский эксперт спрогнозировал, когда его могут создать

11 апреля 2024 09:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Спецтрибунал для РФ — американский эксперт спрогнозировал, когда его могут создать
Владимир Путин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывший директор управления спецрасследований Министерства юстиции США Эли Розенбаум надеется, что уже в этом году будет создан специальный трибунал для России. По его словам, такой шаг важен, ведь поможет привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом эксперт сказал в эфире телеканала "Ми-Україна".

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По словам Розенбаума, создание трибунала — важный шаг с юридической точки зрения, ведь военная агрессия — самое большое международное преступление.

К сожалению, Международный уголовный суд не может рассмотреть это дело по юридическим причинам, которые не имеют ничего общего с доказательствами. Просто по техническим причинам. Они не имеют юрисдикции преследовать РФ за преступление агрессии. признала это", — сказал Розенбаум.

Напомним, что недавно в Гааге более 40 стран поддержали идею создать трибунал для РФ.

К слову, в Едином реестре досудебных расследований зафиксированы сведения о более чем 128 тысячах потерпевших от военных преступлений, совершенных РФ.

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