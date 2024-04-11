Спецтрибунал для РФ — американский эксперт спрогнозировал, когда его могут создать

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Бывший директор управления спецрасследований Министерства юстиции США Эли Розенбаум надеется, что уже в этом году будет создан специальный трибунал для России. По его словам, такой шаг важен, ведь поможет привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом эксперт сказал в эфире телеканала "Ми-Україна".

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По словам Розенбаума, создание трибунала — важный шаг с юридической точки зрения, ведь военная агрессия — самое большое международное преступление.

К сожалению, Международный уголовный суд не может рассмотреть это дело по юридическим причинам, которые не имеют ничего общего с доказательствами. Просто по техническим причинам. Они не имеют юрисдикции преследовать РФ за преступление агрессии. признала это", — сказал Розенбаум.

Напомним, что недавно в Гааге более 40 стран поддержали идею создать трибунал для РФ.

К слову, в Едином реестре досудебных расследований зафиксированы сведения о более чем 128 тысячах потерпевших от военных преступлений, совершенных РФ.