Спецтрибунал для РФ — американський експерт спрогнозував, коли його можуть створити

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум сподівається, що вже цього року створять спеціальний трибунал для Росії. За його словами, такий крок є важливим, адже допоможе притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за військові злочини в Україні.

Про це експерт сказав у ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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За словами Розенбаума, створення трибуналу — важливий крок з юридичної точки зору, адже військова агресія — найбільший міжнародний злочин.

"На жаль, Міжнародний кримінальний суд не може розглянути цю справу з юридичних причин, які не мають нічого спільного з доказами. Просто з технічних причин. Вони не мають юрисдикції переслідувати РФ за злочин агресії. Цей злочин, очевидно, був скоєний росією і Генасамблея ООН визнала це", — сказав Розенбаум.

Нагадаємо, нещодавно у Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ.

До слова, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ.