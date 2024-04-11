Спецтрибунал для РФ — американський експерт спрогнозував, коли його можуть створити
Колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум сподівається, що вже цього року створять спеціальний трибунал для Росії. За його словами, такий крок є важливим, адже допоможе притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за військові злочини в Україні.
Про це експерт сказав у ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Спецтрибунал для Росії
За словами Розенбаума, створення трибуналу — важливий крок з юридичної точки зору, адже військова агресія — найбільший міжнародний злочин.
"На жаль, Міжнародний кримінальний суд не може розглянути цю справу з юридичних причин, які не мають нічого спільного з доказами. Просто з технічних причин. Вони не мають юрисдикції переслідувати РФ за злочин агресії. Цей злочин, очевидно, був скоєний росією і Генасамблея ООН визнала це", — сказав Розенбаум.
Нагадаємо, нещодавно у Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ.
До слова, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ.
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