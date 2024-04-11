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Спецтрибунал для РФ — американський експерт спрогнозував, коли його можуть створити

11 квітня 2024 09:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Спецтрибунал для РФ — американський експерт спрогнозував, коли його можуть створити
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум сподівається, що вже цього року створять спеціальний трибунал для Росії. За його словами, такий крок є важливим, адже допоможе притягнути російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за військові злочини в Україні.

Про це експерт сказав у ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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За словами Розенбаума, створення трибуналу — важливий крок з юридичної точки зору, адже військова агресія — найбільший міжнародний злочин.

"На жаль, Міжнародний кримінальний суд не може розглянути цю справу з юридичних причин, які не мають нічого спільного з доказами. Просто з технічних причин. Вони не мають юрисдикції переслідувати РФ за злочин агресії. Цей злочин, очевидно, був скоєний росією і Генасамблея ООН визнала це", — сказав Розенбаум. 

Нагадаємо, нещодавно у Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ. 

До слова, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ. 

війна
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війна в Україні

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