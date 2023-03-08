Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отказался приехать в Украину

Кевин Маккарти

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия войны, которую развязала россия. Однако Маккарти ответил, что не намерен приезжать в Украину.

Об этом пишет CNN.

Приглашение Маккарти в Украину

Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей Кевина Маккарти посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на месте. Приглашение поступило в тот момент, когда Республиканская партия сталкивается с разногласиями относительно того, должны ли Соединенные Штаты продолжать оказывать помощь стране, которая подверглась нападениям со стороны россии.

"Мистер Маккарти должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что происходит, как война повлияла на нас, какие люди воюют сейчас, кто воюет сейчас. Только после этого делать свои предположения", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что считает, что спикер Маккарти никогда не был в Киеве или Украине в целом, и этот визит помог бы ему определиться с его позицией.

Что ответил Маккарти на приглашения Зеленского посетить Украину

Когда Кевину Маккарти сказали о приглашении в Украину, он ответил, что он не планирует посещать Украину, и утверждал, что президент Джо Байден не действовал достаточно здраво, когда посетил Киев.

Калифорнийский республиканец Маккарти заявил, что поддерживает украинцев, но не поддерживает огромные объемы финансовой помощи, которые Белый дом выделяет Киеву.

По мере развертывания конфликта в Украине Зеленский пытался сплотить поддержку своей страны, продолжая подчеркивать необходимость помощи. Президент Украины отметил, что любой приезжающий депутат может увидеть реальность того, что происходит в охваченной войной стране.

"Когда демократы и республиканцы приезжают к нам, они видят корни поставок — каждый снаряд, каждый шар, каждый доллар", — сказал Зеленский.

Напомним, 8 марта Владимир Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Киеве. Известно, что лидеры обсудят продление зернового соглашения "во всех его аспектах и другие соответствующие вопросы".