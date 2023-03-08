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Спікер Палати представників Кевін Маккарті відмовився приїхати в Україну

8 березня 2023 17:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кевін Маккарті
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників Кевіна Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки війни, яку розв'язала росія. Однак Маккарті відповів, що не має намірів приїжджати в Україну.

Про це пише CNN.

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Запрошення Маккарті до України

Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників Кевіна Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. Запрошення надійшло в той момент, коли Республіканська партія стикається з розбіжностями щодо того, чи повинні Сполучені Штати продовжувати надавати допомогу країні, яка зазнала нападів з боку росії.

"Містер Маккарті повинен приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, як війна вплинула на нас, які люди воюють зараз, хто воює зараз. Лише після цього робити свої припущення", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що гадає, що спікер Маккарті ніколи не був у Києві чи Україні загалом, і цей візит допоміг би йому визначитись із його позицією. 

Що відповів Маккарті на запрошення Зеленського відвідати Україну

Коли Кевіну Маккарті сказали про запрошення до України, він відповів, що він не планує відвідувати Україну, і стверджував, що президент Джо Байден не діяв достатньо розсудливо, коли відвідав Київ.

Каліфорнійський республіканець Маккарті заявив, що підтримує українців, але не підтримує величезні обсяги фінансової допомоги, які Білий дім виділяє Києву.

У міру розгортання конфлікту в Україні Зеленський намагався згуртувати підтримку своєї країни, продовжуючи наголошувати на необхідності допомоги. Президент України зазначив, що будь-який депутат, який приїжджає, може побачити реальність того, що відбувається в охопленій війною країні. 

"Коли демократи і республіканці приїжджають до нас, вони бачать коріння постачання — кожен снаряд, кожна куля, кожен долар", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 8 березня Володимир Зеленський зустрівся із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем у Києві. Відомо, що лідери обговорять продовження зернової угоди "в усіх її аспектах та інші відповідні питання".

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