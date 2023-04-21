Сообщество NAFO Fellas собрало средства на дроны для украинских разведчиков
Сообщество NAFO Fellas за 6 недель собрало средства на дроны для ГУР. Их хватит на приобретение более 240 дронов для украинских разведчиков.
Об этом информирует UNITED24.
Средства на дроны от NAFO Fellas
"Десяти доноров задонатили полную стоимость дрона, чтобы дать ему имя. Мы почтим каждого именным видео на странице UNITED24 в Twitter. А после этого разыграем среди всех участников одну пачку соли "Мощь. Украинская каменная", подписанная Президентом Зеленским, две пачки с подписью начальника ГУР Кирилла Буданова, а также три лимитированных свитшота UNITED24", — сообщают организаторы.
Всего за 6 недель сообщество NAFO Fellas собрало 172 769$. Также организаторы предлагают присоединиться к собранию всех желающих и будет возможность получить призы по розыгрышу.
Напомним, что в пятницу, 21 апреля, правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США). В пакет помощи будут входить винтовки и другая военная техника.