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Сообщество NAFO Fellas собрало средства на дроны для украинских разведчиков

21 апреля 2023 17:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Сообщество NAFO Fellas собрало средства на дроны для украинских разведчиков
Украинский разведчик держит дрон перед запуском. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сообщество NAFO Fellas за 6 недель собрало средства на дроны для ГУР. Их хватит на приобретение более 240 дронов для украинских разведчиков.

Об этом информирует UNITED24.

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"Десяти доноров задонатили полную стоимость дрона, чтобы дать ему имя. Мы почтим каждого именным видео на странице UNITED24 в Twitter. А после этого разыграем среди всех участников одну пачку соли "Мощь. Украинская каменная", подписанная Президентом Зеленским, две пачки с подписью начальника ГУР Кирилла Буданова, а также три лимитированных свитшота UNITED24", — сообщают организаторы.

Всего за 6 недель сообщество NAFO Fellas собрало 172 769$. Также организаторы предлагают присоединиться к собранию всех желающих и будет возможность получить призы по розыгрышу.

Напомним, что в пятницу, 21 апреля, правительство Канады объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США). В пакет помощи будут входить винтовки и другая военная техника.

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