Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Спільнота NAFO Fellas зібрала кошти на дрони для українських розвідників arrow

Спільнота NAFO Fellas зібрала кошти на дрони для українських розвідників

21 квітня 2023 17:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Спільнота NAFO Fellas зібрала кошти на дрони для українських розвідників
Український розвідник тримає дрон перед запуском. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Спільнота NAFO Fellas за 6 тижнів зібрала кошти на дрони для ГУР. Їх вистачить на придбання понад 240 дронів для українських розвідників.

Про це інформує UNITED24.

Читайте також:

Кошти на дрони від NAFO Fellas

"Десятки донорів задонатили повну вартість дрона, щоб дати йому ім'я. Ми вшануємо кожного іменним відео на сторінці UNITED24 у Twitter. А після цього розіграємо серед усіх учасників одну пачку солі "Міць. Українська кам'яна", підписану Президентом Зеленським, дві пачки з підписом начальника ГУР Кирила Буданова, а також три лімітовані світшоти UNITED24", — повідомляють організатори.

Загалом за 6 тижнів спільнота NAFO Fellas зібрала 172 769 $. Також організатори пропонують приєднатись до зборів всіх бажаючих і буде можливість отримати призи з розіграшу.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 квітня, уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США). У пакет допомоги входитимуть гвинтівки та інша військова техніка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB