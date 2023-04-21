Спільнота NAFO Fellas зібрала кошти на дрони для українських розвідників

Український розвідник тримає дрон перед запуском. Фото: Уніан

Спільнота NAFO Fellas за 6 тижнів зібрала кошти на дрони для ГУР. Їх вистачить на придбання понад 240 дронів для українських розвідників.

Про це інформує UNITED24.

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Кошти на дрони від NAFO Fellas

"Десятки донорів задонатили повну вартість дрона, щоб дати йому ім'я. Ми вшануємо кожного іменним відео на сторінці UNITED24 у Twitter. А після цього розіграємо серед усіх учасників одну пачку солі "Міць. Українська кам'яна", підписану Президентом Зеленським, дві пачки з підписом начальника ГУР Кирила Буданова, а також три лімітовані світшоти UNITED24", — повідомляють організатори.

Загалом за 6 тижнів спільнота NAFO Fellas зібрала 172 769 $. Також організатори пропонують приєднатись до зборів всіх бажаючих і буде можливість отримати призи з розіграшу.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 квітня, уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США). У пакет допомоги входитимуть гвинтівки та інша військова техніка.