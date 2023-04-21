Спільнота NAFO Fellas зібрала кошти на дрони для українських розвідників
Спільнота NAFO Fellas за 6 тижнів зібрала кошти на дрони для ГУР. Їх вистачить на придбання понад 240 дронів для українських розвідників.
Про це інформує UNITED24.
Кошти на дрони від NAFO Fellas
"Десятки донорів задонатили повну вартість дрона, щоб дати йому ім'я. Ми вшануємо кожного іменним відео на сторінці UNITED24 у Twitter. А після цього розіграємо серед усіх учасників одну пачку солі "Міць. Українська кам'яна", підписану Президентом Зеленським, дві пачки з підписом начальника ГУР Кирила Буданова, а також три лімітовані світшоти UNITED24", — повідомляють організатори.
Загалом за 6 тижнів спільнота NAFO Fellas зібрала 172 769 $. Також організатори пропонують приєднатись до зборів всіх бажаючих і буде можливість отримати призи з розіграшу.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 21 квітня, уряд Канади оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США). У пакет допомоги входитимуть гвинтівки та інша військова техніка.