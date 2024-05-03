Совместную переговорную позицию Украины на Саммите мира передадут России, — Офис президента

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров. Фото: ОП

После заявления заместителя начальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, что Украина не победит Россию силой, поэтому война может закончиться только договором, в Офисе президента Украины объяснили, что переговорную позицию определит саммит мира, который передаст ее РФ. Это произойдет в июне этого года.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на представителя президента Украины Сергей Никифоров.

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Переговорная позиция для РФ

По словам представителя Президента Украины Сергея Никифорова, на сверхважном Саммите мира, запланированном на 15-16 июня в Швейцарии, будет сформирована общая переговорная позиция Украины. Эта позиция будет передана высшему руководству России.

Запрошенный журналистами о комментарии к заявлению заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Никифоров отметил, что Украина и Россия сейчас активно работают над формированием своих позиций перед возможными переговорами. Он подчеркнул, что содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Никифоров подчеркнул, что Саммит мира в Швейцарии будет ключевым для выработки общей переговорной позиции, которая будет передана России.

Напомним, первый Глобальный Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Журналист Игорь Яковенко поделился своими размышлениями о Саммите мира. Он рассказал о своих ожиданиях от этого форума и сравнил его значение с другими весомыми событиями, в том числе с американской помощью Украине.