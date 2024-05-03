Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Совместную переговорную позицию Украины на Саммите мира передадут России, — Офис президента arrow

Совместную переговорную позицию Украины на Саммите мира передадут России, — Офис президента

3 мая 2024 22:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Совместную переговорную позицию Украины на Саммите мира передадут России, - Офис Президента
Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

После заявления заместителя начальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, что Украина не победит Россию силой, поэтому война может закончиться только договором, в Офисе президента Украины объяснили, что переговорную позицию определит саммит мира, который передаст ее РФ. Это произойдет в июне этого года.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на представителя президента Украины Сергей Никифоров.

Читайте также:

Переговорная позиция для РФ

По словам представителя Президента Украины Сергея Никифорова, на сверхважном Саммите мира, запланированном на 15-16 июня в Швейцарии, будет сформирована общая переговорная позиция Украины. Эта позиция будет передана высшему руководству России.

Запрошенный журналистами о комментарии к заявлению заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Никифоров отметил, что Украина и Россия сейчас активно работают над формированием своих позиций перед возможными переговорами. Он подчеркнул, что содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Никифоров подчеркнул, что Саммит мира в Швейцарии будет ключевым для выработки общей переговорной позиции, которая будет передана России.

Напомним, первый Глобальный Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Журналист Игорь Яковенко поделился своими размышлениями о Саммите мира. Он рассказал о своих ожиданиях от этого форума и сравнил его значение с другими весомыми событиями, в том числе с американской помощью Украине.

Офис президента
переговоры
Сергей Никифоров
саммит
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней