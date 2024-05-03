Совместную переговорную позицию Украины на Саммите мира передадут России, — Офис президента
После заявления заместителя начальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, что Украина не победит Россию силой, поэтому война может закончиться только договором, в Офисе президента Украины объяснили, что переговорную позицию определит саммит мира, который передаст ее РФ. Это произойдет в июне этого года.
Об этом сообщает издание DW со ссылкой на представителя президента Украины Сергей Никифоров.
Переговорная позиция для РФ
По словам представителя Президента Украины Сергея Никифорова, на сверхважном Саммите мира, запланированном на 15-16 июня в Швейцарии, будет сформирована общая переговорная позиция Украины. Эта позиция будет передана высшему руководству России.
Запрошенный журналистами о комментарии к заявлению заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Никифоров отметил, что Украина и Россия сейчас активно работают над формированием своих позиций перед возможными переговорами. Он подчеркнул, что содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года.
Никифоров подчеркнул, что Саммит мира в Швейцарии будет ключевым для выработки общей переговорной позиции, которая будет передана России.
Напомним, первый Глобальный Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.
Журналист Игорь Яковенко поделился своими размышлениями о Саммите мира. Он рассказал о своих ожиданиях от этого форума и сравнил его значение с другими весомыми событиями, в том числе с американской помощью Украине.
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