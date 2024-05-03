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Спільну переговорну позицію України на Саміті миру передадуть Росії, — Офіс Президента

3 травня 2024 22:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Спільну переговорну позицію України на Саміті миру передадуть Росії, — Офіс Президента
Прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після заяви заступника начальника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького, що Україна не переможе Росію силою, тому війна може закінчитись лише договором, в офісі президента України пояснили, що переговорну позицію визначить Саміт миру, який передасть її РФ. Це відбудеться у червні цього року.

Про це повідомляє видання DW з посиланням на речника президента України Сергій Никифоров.

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За словами речника президента України Сергія Никифорова, на надважливому Саміті миру, запланованому на 15-16 червня у Швейцарії, буде сформовано спільну переговорну позицію України. Ця позиція буде передана вищому керівництву Росії.

Запитаний журналістами про коментар до заяви заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, Никифоров зазначив, що Україна та Росія зараз активно працюють над формуванням своїх позицій перед можливими переговорами. Він підкреслив, що змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

Никифоров підкреслив, що Саміт миру у Швейцарії буде ключовим для вироблення спільної переговорної позиції, яка буде передана Росії.

Нагадаємо, перший Глобальний Саміт миру відбудеться 15–16 червня у ШвейцаріїВін присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Журналіст Ігор Яковенко поділився своїми роздумами про Саміт миру. Він розповів про свої очікування від цього форуму та порівняв його значення з іншими вагомими подіями, зокрема з американською допомогою Україні.

Офіс президента
переговори
Сергій Никифоров
саміт
війна в Україні

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