Поет под российскую дудку: Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину экономически несуществующей страной. По его словам, война закончится, как только США и Европейский Союз перестанут финансово поддерживать Украину.
Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet.
Заявления Орбана об Украине
Как отмечается, такие новые заявления об Украине были сделаны Орбаном в контексте европейской военной и экономической помощи, против которой постоянно выступает Будапешт.
Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать деятельность украинского правительства.
"Как только США и Евросоюз решат больше не финансировать функционирование украинского государства, война немедленно закончится. Пока это не так, венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Поэтому плохо, что в Украине по-прежнему преследуют венгерское меньшинство", — сказал Орбан.
Венгерский премьер продолжит утверждать, что его страна "платит украинцам пенсии и зарплаты, поддерживает государственное управление Украины и здравоохранение". Он верит, что такое положение вещей не сможет сохраняться в долгосрочной перспективе.
Напомним, недавно в Офисе венгерского премьер-министра Виктора Обрана намекнули, что страна будет блокировать членство Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.
Речь идет об уступках по закону об образовании и "притеснениях венгров Закарпатья". Эта проблема в последние годы была основополагающей в венгерско-украинских отношениях.
Также позже власти Венгрии заявили, что, несмотря на ордер Международного уголовного суда, страна отказывается арестовывать Путина, если тот прибудет в Венгрию. Там заявляют, что устав МКС не введен в Венгрии.