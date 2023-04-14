Поет под российскую дудку: Орбан назвал Украину "экономически несуществующей страной"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: shutterstock.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину экономически несуществующей страной. По его словам, война закончится, как только США и Европейский Союз перестанут финансово поддерживать Украину.

Об этом пишет венгерское издание Magyar Nemzet.

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Как отмечается, такие новые заявления об Украине были сделаны Орбаном в контексте европейской военной и экономической помощи, против которой постоянно выступает Будапешт.

Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать деятельность украинского правительства.

"Как только США и Евросоюз решат больше не финансировать функционирование украинского государства, война немедленно закончится. Пока это не так, венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Поэтому плохо, что в Украине по-прежнему преследуют венгерское меньшинство", — сказал Орбан.

Венгерский премьер продолжит утверждать, что его страна "платит украинцам пенсии и зарплаты, поддерживает государственное управление Украины и здравоохранение". Он верит, что такое положение вещей не сможет сохраняться в долгосрочной перспективе.

Напомним, недавно в Офисе венгерского премьер-министра Виктора Обрана намекнули, что страна будет блокировать членство Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.

Речь идет об уступках по закону об образовании и "притеснениях венгров Закарпатья". Эта проблема в последние годы была основополагающей в венгерско-украинских отношениях.

Также позже власти Венгрии заявили, что, несмотря на ордер Международного уголовного суда, страна отказывается арестовывать Путина, если тот прибудет в Венгрию. Там заявляют, что устав МКС не введен в Венгрии.