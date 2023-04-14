Співає під російську дудку: Орбан назвав Україну "економічно неіснуючою країною"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: shutterstock.com

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну економічно неіснуючою країною. За його словами, війна закінчиться, як тільки США та Європейський Союз перестануть фінансово підтримувати Україну.

Про це пише угорське видання Magyar Nemzet.

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Як зазначається, такі нові заяви щодо України були зроблені Орбаном в контексті європейської військової та економічної допомоги, проти якої постійно виступає Будапешт.

Орбан стверджує, що "за його оцінкою", війна припиниться в той момент, коли США і ЄС вирішать більше не фінансувати діяльність українського уряду.

"Як тільки США та Євросоюз вирішать більше не фінансувати функціонування української держави, війна негайно закінчиться. Наразі це не так, угорські платники податків також підтримують Україну через спільний європейський бюджет. Тому погано, що в Україні досі переслідують угорську меншину", — сказав Орбан.

Угорський прем'єр продовжить стверджувати, що нібито його країна "платить українцям пенсії і зарплати, підтримує державне управління України та охорону здоров'я". Він вірить, що такий стан речей не зможе зберігатися в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Обрана натякнули, що країна блокуватиме членство України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

Йдеться про поступки щодо закону про освіту та "утисків угорців Закарпаття". Ця проблема останніми роками була основною в угорсько-українських відносинах.

Згодом Влада Угорщини заявила, що попри ордер Міжнародного кримінального суду, країна відмовляється арештовувати Путіна, якщо той прибуде до Угорщини. Там заявляють, що статут МКС не впроваджений в Угорщині.