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Сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse: Галущенко с рабочим визитом посетил Швецию

1 марта 2023 08:54
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Герман Галущенко с рабочим визитом посетил Швецию — результаты поездки
Герман Галущенко во время рабочего визита в Швецию
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время рабочего визита в Швецию посетил завод по производству ядерного топлива американской компании Westinghouse, а также провел встречу с управляющим директором Westinghouse Electric Sweden Азизом Дагом, мэром города Вестераса, где расположен завод, и губернатором региона.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

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Герман Галущенко также пообщался с украинскими специалистами-ядерщиками, работающими над общим проектом Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" по производству ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440.

Соответствующий Меморандум между компаниями был подписан в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году и сейчас совместные усилия направлены на максимальное ускорение его реализации.

По словам министра, сегодня это вопрос не только Украины, но и всей Европы. Это вопрос скорейшего избавления зависимости от российского ядерного топлива, а соответственно и эффективности будущих санкций в отношении ядерной отрасли россии.

"Результаты нашей кооперации вдохновляют и дают уверенность в том, что уже в этом году мы сдвинем россия с перечня игроков на рынке ядерного топлива. Этому будет способствовать тесное и плодотворное сотрудничество специалистов Westinghouse и Энергоатома", — подчеркнул Герман Галущенко.

Он отметил, что Украина начала путь диверсификации поставок ядерного топлива задолго до военной агрессии россии. Благодаря этому, после начала полномасштабного вторжения, мы окончательно отказались от ядерного топлива российского происхождения. Сегодня это вызов для многих государств, и именно опыт Украины пригодится им для реализации стратегий лишения зависимости от российского ядерного топлива.

В ходе встречи стороны также подробно обсудили ход практической реализации подписанных договоренностей о строительстве завода по производству ядерного топлива в Украине на основе технологий Westinghouse.

Отдельную благодарность Герман Галущенко выразил шведской стороне за оказание полного содействия и поддержки нашей совместной с США кооперации.

Напомним, недавно правительство Королевства Швеция приняло решение о предоставлении дополнительной помощи Украины. 30 млн долларов будет выделено Фонду энергетической поддержки нашей страны.

Фото: Минэнерго

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