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Співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse: Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію

1 березня 2023 08:54
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Герман Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію — результати поїздки
Герман Галущенко під час робочого візиту до Швеції
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Міністр енергетики України Герман Галущенко, під час робочого візиту до Швеції, відвідав завод з виробництва ядерного палива американської компанії Westinghouse, а також провів зустріч з керуючим директором Westinghouse Electric Sweden Азізом Дагом, мером міста Вестераса, де розташований завод, та губернатором регіону.

Про це повідомила пресслужба Міненерго

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Робочий візит Галущенко до Швеції 

Герман Галущенко також поспілкувався з українськими фахівцями-ядерниками, які працюють над спільним проєктом Westinghouse та НАЕК "Енергоатом" з виробництва ядерного палива для реакторів ВВЕР-440.

Відповідний Меморандум між компаніями був підписаний у присутності Президента України Володимира Зеленського у 2020 році,  і зараз спільні зусилля спрямовані на максимальне пришвидшення його реалізації. 
  
За словами міністра, сьогодні це питання не тільки України, але й усієї Європи. Це питання найшвидшого позбавлення залежності від російського ядерного палива, а відповідно — й ефективності майбутніх санкцій щодо ядерної галузі росії. 

"Результати нашої кооперації надихають і дають впевненість у тому, що вже цього року ми посунемо росію з переліку гравців на ринку ядерного палива. Цьому сприятиме тісна та плідна співпраця фахівців Westinghouse та Енергоатому", — наголосив Герман Галущенко.

Він наголосив, що Україна почала шлях диверсифікації постачання ядерного палива задовго до військової агресії росії. Завдяки цьому після початку повномасштабного вторгнення ми остаточно відмовились від ядерного палива російського походження. Сьогодні це виклик для багатьох держав, і саме досвід України буде їм у пригоді для реалізації стратегій позбавлення залежності від російського ядерного палива.

Під час зустрічі сторони також детально обговорили хід практичної  реалізації  підписаних домовленостей щодо будівництва заводу з виробництва ядерного палива в Україні на основі технологій Westinghouse.

Окрему подяку Герман Галущенко висловив шведській стороні за надання повного сприяння та підтримки нашій спільній зі США кооперації.

Нагадаємо, нещодавно уряд Королівства Швеція ухвалив рішення про надання додаткової допомоги України. 30 млн доларів буде виділено Фонду енергетичної підтримки нашої країни.

Фото: Міненерго

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