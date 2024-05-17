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Сотрудничество с россиянами — за что могут наказать украинцев

17 мая 2024 04:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Как украинцев могут наказать за сотрудничество с россиянами
Женщина подметает улицу во временно оккупированном Мариуполе. Фото иллюстративное: AFP/SCANPIX
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Практически всех, кто жил либо живет на временно оккупированных территориях Украины, можно привлечь к уголовной ответственности. Поскольку в законе нечетко сформулированы нормы УКУ о коллаборационизме, пособничестве, оправдании агрессии.

Об этом пишет Независимый антикоррупционный центр NGL.media.

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Украинские суды порой нарушают гуманитарное право

В NGL.media проанализировали более трех с половиной тысяч приговоров и пришли к выводу, что часть решений украинских судов не только нарушает гуманитарное право, но и предусматривает несоизмеримые наказания за нарушение.

"Одним из первых осужденных за коллаборационизм в 2022 году стал Александр Базима, работавший кочегаром больничной котельной в городке Бурынь на Сумщине. В течение чуть более месяца, пока продолжалась оккупация городка, Александр продолжал ежедневно приезжать в котельную, а во избежание длительных проверок на блок-постах он договорился с россиянами, что будет привозить им воду и сигареты", — отмечает NGL.media.

Согласно приговору суда мужчину оштрафовали почти на 10 тысяч гривен и запретили ему работать в государственных органах власти в течение 10 лет. Еще одного украинца приговорили к 15 годам тюрьмы — мужчина передавал россиянам данные о дислокации и передвижении ВСУ. Всего восемь лет дали коллаборанту, который информировал армию РФ, а затем вражеские военные, опираясь на эти данные, атаковали Украину.

"В результате нечетко сформулированных норм УКУ под уголовную ответственность могут попасть фактически все проживавшие в городе во время оккупации. Это влечет сомнения касательно, какую именно деятельность следует считать коллаборационизмом. Например, министерство здравоохранения еще в сентябре 2022 года объяснило, что работу врачей в любом случае нельзя рассматривать как коллаборационизм", — объясняет NGL.media, ссылаясь на комментарий адвоката Анастасии Сербиной.

Напомним, на временно захваченном левом берегу Херсона россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков.

Ранее Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как людям с временно оккупированных территорий Украины поступить в высшие образования в 2024 году.

война
суд
Коллаборант
оккупация

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