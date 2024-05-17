Как украинцев могут наказать за сотрудничество с россиянами

Женщина подметает улицу во временно оккупированном Мариуполе. Фото иллюстративное: AFP/SCANPIX

Практически всех, кто жил либо живет на временно оккупированных территориях Украины, можно привлечь к уголовной ответственности. Поскольку в законе нечетко сформулированы нормы УКУ о коллаборационизме, пособничестве, оправдании агрессии.

Об этом пишет Независимый антикоррупционный центр NGL.media.

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Украинские суды порой нарушают гуманитарное право

В NGL.media проанализировали более трех с половиной тысяч приговоров и пришли к выводу, что часть решений украинских судов не только нарушает гуманитарное право, но и предусматривает несоизмеримые наказания за нарушение.

"Одним из первых осужденных за коллаборационизм в 2022 году стал Александр Базима, работавший кочегаром больничной котельной в городке Бурынь на Сумщине. В течение чуть более месяца, пока продолжалась оккупация городка, Александр продолжал ежедневно приезжать в котельную, а во избежание длительных проверок на блок-постах он договорился с россиянами, что будет привозить им воду и сигареты", — отмечает NGL.media.

Согласно приговору суда мужчину оштрафовали почти на 10 тысяч гривен и запретили ему работать в государственных органах власти в течение 10 лет. Еще одного украинца приговорили к 15 годам тюрьмы — мужчина передавал россиянам данные о дислокации и передвижении ВСУ. Всего восемь лет дали коллаборанту, который информировал армию РФ, а затем вражеские военные, опираясь на эти данные, атаковали Украину.

"В результате нечетко сформулированных норм УКУ под уголовную ответственность могут попасть фактически все проживавшие в городе во время оккупации. Это влечет сомнения касательно, какую именно деятельность следует считать коллаборационизмом. Например, министерство здравоохранения еще в сентябре 2022 года объяснило, что работу врачей в любом случае нельзя рассматривать как коллаборационизм", — объясняет NGL.media, ссылаясь на комментарий адвоката Анастасии Сербиной.

Напомним, на временно захваченном левом берегу Херсона россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков.

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