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Співпраця з росіянами —  за що можуть покарати українців

17 травня 2024 04:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як українців можуть покарати за співпрацю з росіянами
Жінка мете вулицю у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото ілюстративне: AFP / SCANPIX
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Майже всіх, хто жив чи живе на тимчасово окупованих територіях України, можна притягнути до кримінальної відповідальності. Оскільки в законі нечітко сформульвані норми ККУ про колабораціонізм, пособництво, виправдання агресії, поширення чутливої безпекової інформації. 

Про це пише Незалежний антикорупційний центр NGL.media

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Українські суди деколи порушують гуманітарне право 

В NGL.media проаналізували понад три з половиною тисяч вироків і дійшли до висновку, що частина рішень українських судів не лише порушують гуманітарне право, а й передбачають неспівмірні покарання за порушення. 

"Одним з перших засуджених за колабораціонізм у 2022 році став Олександр Базима, який працював кочегаром лікарняної котельні у містечку Буринь на Сумщині. Впродовж трохи більше місяця, поки тривала окупація містечка, Олександр продовжував щодня приїжджати в котельню, а щоб уникнути тривалих перевірок на блок-постах, він домовився з росіянами, що привозитиме їм воду та цигарки", — зазначає NGL.media. 

Згідно з вироком суду чоловіка оштрафували майже на 10 тисяч гривень і заборонили йому працювати в державних органах влади протягом 10 років. Ще одного українця засудили до 15 років ув'язнення — чоловік передавав росіянам дані про дислокацію та пересування ЗСУ. Натомість всього вісім років дали колаборанту, який інформував армію РФ, а потім ворожі військові, спираючись на ці дані, атакували Україну. 

"В результаті нечітко сформульованих норм ККУ під кримінальну відповідальність можуть потрапити фактично усі, хто проживав у місті під час окупації. Це призводить до сумнівів у тому, яку саме діяльність слід вважати колабораціонізмом. Наприклад, міністерство охорони здоров’я ще у вересні 2022 року пояснило, що роботу лікарів у будь-якому випадку не можна розглядати як колабораціонізм", — пояснює NGL.media, посилаючись на коментар адвоката Анастасії Сербіної.

Нагадаємо, на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків. 

Раніше Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як людям з тимчасово окупованих територій України вступити до закладів вищої освіти в 2024 році. 

війна
суд
Колаборант
окупація

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