Соучредитель "Квартала 95" признался в любви к России — как отреагировал Шефир-младший

Борис Шефир. Фото: Facebook Квартал 95

Бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского и соучредитель студии "Квартал 95" Борис Шефир попал в скандал. Медиабизнесмен внезапно признался в любви к России и заявил, что после войны Украина должна налаживать отношения со страной-террористкой.

Об этом он заявил в интервью "Радио.Свобода".

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В интервью Шефир заявил, что "было бы прекрасно", если бы Россия и Украина "подружились".

"Все дело в Путине и его окружении. Путин не вечен, как он умрет — придут нормальные люди. Всю жизнь мы жили вместе. Ну я по крайней мере. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе, и мы прекрасно уживались", — сказал бизнесмен.

Шефир добавил: уже два года он не общался с президентом. Говорит: его бывший "друг и партнер" с "другими людьми работает и делает немного не то, что нужно".

"Я разговариваю на русском. Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране, для меня это глупость. Если бы я был рядом с Зеленским, я бы сказал: "Давай это дело сворачивать и давай дружить". Но там совсем другие установки", — добавил он.

Реакция Шефира-младшего

Сергей Шефир. Источник: NV

На скандал отреагировал младший брат одиозного бизнесмена — бывший первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он заявил, что категорически не согласен с позицией старшего брата.

"Я категорически не согласен с позицией, которую заявил мой брат в интервью вашему изданию. Россия — страна-агрессор и террорист, развязавшая войну против нашей страны. Украине нужен мир. И формула этого мира четко высказана Владимиром Зеленским. Его действия как президента Украины, которые он делает для нашей победы, я поддерживаю как гражданин и друг", — сказал он журналистам "Радио.Свобода".

Также экс-помощник президента подчеркнул, что имел честь работать в команде Зеленского и находиться с ним в Украине все эти годы после полномасштабного вторжения.

"Я верю, что наша страна победит в этой войне. Буду делать все, что могу, для этой победы", — добавил Шефир.

Скандалы "Квартала 95" — что известно

Напомним, студия "Квартал 95" неоднократно попадала в скандалы. Так, например, актриса Ирина Гатун, фигурировавшая в громком скандале из-за шутки о переселенцах из Скадовска, снова вызвала у украинцев агрессию, когда неудачно пошутила о парах, вынужденных терпеть разлуку из-за войны.

А не так давно актер студии Виктор Гевко пригрозил физической расправой комику-почтаковцу Даниилу Повару, сделавшему пародию на "байрактарную песню" коллектива. Пригрозила юноше и актриса "Женского квартала" Татьяна Песик.