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Співзасновник "Кварталу 95" зізнався в любові до Росії — як відреагував Шефір-молодший

4 квітня 2024 23:09
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Ілля Рябінін
редактор
Співзасновник "Кварталу 95" зізнався в любові до Росії — як відреагував Шефір-молодший
Борис Шефір. Фото: Facebook Квартал 95
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського та співзасновник студії "Квартал 95" Борис Шефір потрапив у скандал. Медіабізнесмен раптово зізнався в любові до Росії та заявив, що після війни Україна має налагоджувати відносини з країною-терористкою.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо.Свобода".

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В інтерв'ю Шефір заявив, що "було б прекрасно", якби Росія та Україна "подружились".

"Вся справа у Путіні та його оточенні. Путін не вічний, як він помре — прийдуть нормальні люди. Усе життя ми жили разом. Ну я принаймні. Я все життя прожив у Радянському Союзі, і ми прекрасно уживалися", — сказав бізнесмен.

Шефір додав: вже два роки він не спілкувався з президентом. Каже: його колишній "друг та партнер" з "іншими людьми працює і робить трохи не те, що треба".

"Я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру. Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні, для мене це дурість. Якби я був поруч із Зеленським, я сказав би: "Давай це діло згортати та давай дружити". Але там зовсім інші установки", — додав він.

Реакція Шефіра-молодшого

Співзасновник "Кварталу 95" зізнався в любові до Росії — як відреагував Шефір-молодший
Сергій Шефір. Джерело: NV

На скандал відреагував молодший брат одіозного бізнесмена — колишній перший помічник президента України Сергій Шефір. Він заявив, що категорично не згоден з позицією старшого брата. 

"Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат  в інтерв’ю вашому виданню. Росія — країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг", — сказав він журналістам "Радіо.Свобода".

Також експомічник президента наголосив, що мав за честь працювати в команді Зеленського та перебувати з ним в Україні всі ці роки після повномасштабного вторгнення.

"Я вірю, що наша країна переможе в цій війні. Буду робити все, що можу, для цієї перемоги", — додав Шефір.

Скандали "Кварталу 95" — що відомо

Нагадаємо, студія "Квартал 95" неодноразово потрапляла у скандали. Так, наприклад, акторка Ірина Гатун, яка фігурувала у гучному скандалі через жарт про переселенців зі Скадовська, знову викликала в українців агресію, коли невдало пожартувала про пари, які вимушені терпіти розлуку через війну.

А не так давно актор студії Віктор Гевко пригрозив фізичною розправою коміку-почтаківцю Данилу Повару, який зробив пародію на "байрактарну пісню" колективу. Пригрозила юнакові й акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик.

війна
скандал
Квартал 95
Україна
Сергій Шефір

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