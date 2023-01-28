Возможно возвращение спортсменов россии на Олимпийские игры — Владимир Зеленский сделал заявление

Украинские спортсмены среди руин

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован заявлениями о возможном возвращении спортсменов россии на Олимпийские игры. По его словам, олимпийские принципы и война противоположны друг другу.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram, а также опубликовал фото украинских спортсменов на фоне развалин.

Спорт среди руин

"Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения", — написал Зеленский.

Он также опубликовал ряд фотографий украинских спортсменов на фоне развалин и поврежденных стадионов.

Что предшествовало

В ноябре глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал мировых лидеров к политическому нейтралитету и разрешение выступать лучшим атлетам со всего мира независимо от политических конфликтов, в том числе на уровне Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет 25 января поддержал возможное возвращение спортсменов из россии и Беларуси в международные соревнования. О намерении вернуть атлетов этих стран в организации по итогам заседания Исполнительного совета Комитета.

Площадкой для дальнейшего возвращения россиян и белорусов могут стать Азиатские соревнования. Спортсмены, "полностью поддерживающие Олимпийскую хартию", уже получили приглашение к участию в континентальных турнирах, включая Азиатские игры 2023 года, от Олимпийского комитета Азии. Это может позволить российским и белорусским атлетам квалифицироваться на летние олимпийские игры 2024 года.

Глава Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что в случае дальнейшей интеграции российских и белорусских спортсменов в международные старты, даже на условиях нейтралитета, Украина может принять решение о бойкоте летней Олимпиады-2024.

Напомним, Владимир Зеленский подверг критике главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за заявление о возможности возвращения к международным соревнованиям спортсменов из россии и Беларуси. По словам главы государства, россия должна остановить агрессию и только тогда можно говорить о ее участии в контексте олимпийского движения.

Фото: Владимир Зеленский/ Telegram