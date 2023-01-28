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Спорт серед руїн: Зеленський показав зруйновані війною стадіони та українських спортсменів

28 січня 2023 11:56
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Можливе повернення спортсменів рф на Олімпійські ігри — Володимир Зеленський зробив заяву
Українські спортсмени серед руїн
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський розчарований заявами про можливе повернення спортсменів рф на Олімпіаду. За його словами, олімпійські принципи та війна — протилежні одне одному.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram, а також опублікував фото українських спортсменів на фоні руїн.

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Спорт серед руїн

"Олімпійські принципи та війна — фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху", — написав Зеленський.

Він також опублікував низку фото українських спортсменів на фоні руїн та пошкоджених стадіонів.

спорт і війна

спорт і війна

спорт і війна

спорт і війна

спорт і війна

спорт і війна

спорт і війна

спорт і війна

спорт і війна

Що передувало

У листопаді очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав світових лідерів до політичного нейтралітету та надання дозволу виступати найкращим атлетам з усього світу незалежно від політичних конфліктів, зокрема на рівні Олімпійських ігор.

Міжнародний олімпійський комітет 25 січня підтримав можливе повернення спортсменів з росії та Білорусі до міжнародних змагань. Про намір повернути атлетів цих країн в організації за підсумками засідання Виконавчої ради Комітету.

Майданчиком для подальшого повернення росіян та білорусів можуть стати Азійські змагання. Спортсмени, що "повністю підтримують Олімпійську хартію", вже отримали запрошення до участі в континентальних турнірах, включно з Азійськими іграми 2023 року, від Олімпійського комітету Азії. Це може дозволити російським та білоруським атлетам кваліфікуватися на літні Олімпійські ігри 2024 року.

Голова Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що у разі подальшої інтеграції російських та білоруських спортсменів у міжнародні старти — навіть на умовах нейтралітету — Україна може ухвалити рішення про бойкот літньої Олімпіади-2024.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха за заяву про можливість повернення до міжнародних змагань спортсменів з росії та Білорусі. За словами голови держави, рф повинна зупинити агресію і лише тоді можна говорити про її участь у контексті олімпійського руху.

Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

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