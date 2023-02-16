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Дела плохи: почему Кадыров требует от российских губернаторов "не трубить" о потерях среди оккупантов

16 февраля 2023 16:05
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Кадыров требует, чтобы российские чиновники молчали о потерях среди оккупантов
По данным украинского Генштаба, число российских потерь уже превысило за 140 тысяч человек
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на российских губернаторов, которые обнародовали количество погибших в захватнической войне в Украине. По мнению Кадырова, оккупанты "сами выбирают свой героический путь", но рассказывать российскому народу об этом незачем.

"Мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях", — возмутился он в своем телеграм-канале.

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В качестве примера для несознательных руководителей российских регионов Кадыров привел себя самого.

"Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплатами по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение", — похвастался он, добавив, что матпомощь семьям погибших оккупантов Чечня якобы выплачивает еще до начала выплат от российского Минобороны.

Занавес приоткрывается?

Заметим, что в последнее время российские официальные лица начали все чаще озвучивать данные о потерях армии рф в Украине. Русской службе BBC удалось на основании открытых источников установить имена 1082 мобилизованных россиян, погибших на войне в Украине с конца сентября. При этом 40% мобилизованных погибли в период с 1 января по 13 февраля.

"Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, которые погибли в Украине, начиная с октября, не указывается их статус", — подчеркивает издание.

В то же время, по данным украинского Генштаба, общие потери российских оккупантов на 16 февраля 2023 года составили 140 460 человек.

Кто оплачивает войну

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), заявление Кадырова, вероятно, было направлено либо на критику Минобороны россии за отсутствие своевременной денежной компенсации российским военнослужащим, либо на поощрение набора именно в чеченские, а не в другие российские подразделения.

Кроме того, ISW отмечает, что заместитель главы Бурятии Иван Алхеев также заявлял, что администрация республики выделила на военные нужды 1,9 миллиарда рублей (около 25,6 миллиона долларов), а добывающие компании выделили около 40 миллионов рублей (около 537 тысяч долларов).

"Эти сообщения, если они верны, предполагают, что кремль по-прежнему рассчитывает на то, что российские субъекты федерации выделяют средства на поддержку войны, что, вероятно, ложится некоторым финансовым бременем на региональные правительства, особенно в республиках этнических меньшинств", — говорится в отчете ISW за 15 февраля.

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