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Справи кепські: чому Кадиров вимагає від російських губернаторів "не трубити" про втрати серед окупантів

16 лютого 2023 16:05
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Кадиров вимагає, щоб російські чиновники мовчали про втрати серед окупантів
За даними українського Генштабу, кількість російських втрат уже перевищила 140 тисяч осіб
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Глава Чечні Рамзан Кадиров обрушився з критикою на російських губернаторів, які оприлюднили кількість загиблих у загарбницькій війні в Україні. На думку Кадирова, окупанти "самі обирають свій героїчний шлях", але розповідати російському народові про це не треба.

"Ми пам'ятатимемо кожного з них. Але я не розумію, коли керівники регіонів трублять про кількість загиблих у СВО. У мене питання: навіщо? Пишуть все в найдрібніших подробицях і деталях", — обурився він у своєму телеграм-каналі.

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Як приклад для несвідомих керівників російських регіонів Кадиров привів самого себе.

"Чеченці теж втрачають своїх справжніх синів, але ми замість того, щоб повсюди говорити про це, допомагаємо сім'ям усім необхідним, включаючи виплати по 1 млн рублів у разі загибелі бійця і 500 тисяч — за поранення", похвалився він, додавши, що матдопомогу родинам загиблих окупантів Чечня нібито виплачує ще до початку виплат від російського Міноборони.

Завіса відкривається?

Зауважимо, що останнім часом російські офіційні особи почали все частіше озвучувати дані про втрати армії рф в Україні. Російській службі ВВС вдалося на підставі відкритих джерел встановити імена 1082 мобілізованих росіян, які загинули на війні в Україні з кінця вересня. При цьому 40% мобілізованих загинули в період з 1 січня по 13 лютого.

"Реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищі, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні, починаючи з жовтня, не вказано їхній статус", — наголошує видання.

Водночас, за даними українського Генштабу, загальні втрати російських окупантів на 16 лютого 2023 року склали 140 460 осіб.

Хто оплачує війну

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), заява Кадирова, ймовірно, була спрямована або на критику Міноборони рф за відсутність своєчасної грошової компенсації російським військовослужбовцям, або на заохочення набору до саме чеченських, а не до інших російських підрозділів.

Крім того, ISW зазначає, що заступник голови Бурятії Іван Алхєєв також заявляв, що адміністрація республіки виділила на військові потреби 1,9 мільярда рублів (близько 25,6 мільйона доларів), а видобувні компанії виділили близько 40 мільйонів рублів (близько 537 тисяч доларів).

"Ці повідомлення, якщо вони правильні, припускають, що кремль, як і раніше, розраховує на те, що російські суб'єкти федерації виділяють кошти на підтримку війни, що, ймовірно, лягає деяким фінансовим тягарем на регіональні уряди, особливо в республіках етнічних меншин", йдеться у звіті ISW за 15 лютого.

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