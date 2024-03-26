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Опровержение информации о новом наступлении РФ, которая прозвучала в эфире Новини.LIVE

26 марта 2024 10:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Опровержение информации о новом наступлении РФ, которая прозвучала в эфире Новини.LIVE
Скриншот из эфира Ранок.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 25 марта, в эфире Ранок.LIVE глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай говорил о сроках сдачи фортификационных сооружений, а не о вероятном наступлении россиян в ближайшее время.

Опровержение информации о наступлении РФ

Редакция нашего Telegram-канала допустила ошибку и некорректно подала заявление Сергея Гайдая. Просим прощения у пана Гайдая и украинцев, получивших тревожную информацию.

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Позиция Новини.LIVE всегда была четкой — предоставлять исключительно проверенную и точную информацию.

Просим все медиа, распространившие недостоверную информацию, отредактировать публикацию. Спасибо за понимание.

россияне
Мукачево
Сергей Гайдай
война в Украине

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