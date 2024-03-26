Опровержение информации о новом наступлении РФ, которая прозвучала в эфире Новини.LIVE
26 марта 2024 10:25
Скриншот из эфира Ранок.LIVE
В понедельник, 25 марта, в эфире Ранок.LIVE глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай говорил о сроках сдачи фортификационных сооружений, а не о вероятном наступлении россиян в ближайшее время.
Опровержение информации о наступлении РФ
Редакция нашего Telegram-канала допустила ошибку и некорректно подала заявление Сергея Гайдая. Просим прощения у пана Гайдая и украинцев, получивших тревожную информацию.
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