Опровержение информации о новом наступлении РФ, которая прозвучала в эфире Новини.LIVE

Скриншот из эфира Ранок.LIVE

В понедельник, 25 марта, в эфире Ранок.LIVE глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай говорил о сроках сдачи фортификационных сооружений, а не о вероятном наступлении россиян в ближайшее время.

Опровержение информации о наступлении РФ

Редакция нашего Telegram-канала допустила ошибку и некорректно подала заявление Сергея Гайдая. Просим прощения у пана Гайдая и украинцев, получивших тревожную информацию.

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