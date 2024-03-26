Спростування інформації про новий наступ РФ, яка прозвучала в ефірі Новини.LIVE

Скриншот з ефіру Ранок.LIVE

У понеділок, 25 березня, в ефірі Ранок.LIVE голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай говорив про терміни здачі фортифікаційних споруд, а не про ймовірний наступ росіян найближчим часом.

Спростування інформація про наступ РФ

Редакція нашого Telegram-каналу припустилася помилки та некоректно подала заяву Сергія Гайдая. Просимо вибачення у пана Гайдая та українців, які отримали тривожну інформацію.

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