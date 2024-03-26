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Спростування інформації про новий наступ РФ, яка прозвучала в ефірі Новини.LIVE

26 березня 2024 10:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Спростування інформації про новий наступ РФ, яка прозвучала в ефірі Новини.LIVE
Скриншот з ефіру Ранок.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 25 березня, в ефірі Ранок.LIVE голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай говорив про терміни здачі фортифікаційних споруд, а не про ймовірний наступ росіян найближчим часом.

Спростування інформація про наступ РФ

Редакція нашого Telegram-каналу припустилася помилки та некоректно подала заяву Сергія Гайдая. Просимо вибачення у пана Гайдая та українців, які отримали тривожну інформацію. 

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Позиція Новини.LIVE завжди була чіткою — подавати виключно перевірену та точну інформацію.

Просимо усі медіа, які поширили недостовірну інформацію, відредагувати публікацію. Дякуємо за розуміння.

росіяни
Мукачево
Сергій Гайдай
війна в Україні

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