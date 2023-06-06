Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: google

В США анонсировали новый пакет помощи для Украины. Вашингтон продолжит поддерживать нашу страну финансово и военно.

Об этом сообщает координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что дополнительный пакет помощи Украина получит в ближайшее время.

"Я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден", — сказал Кирби.

Стоимость предыдущего пакета — 300 млн долларов

Известно, что последний пакет помощи США был объявлен 31 мая. Его общая стоимость — примерно 300 млн долларов. В него вошли авиационные ракеты, противотанковые системы, приборы ночного видения, а также системы ПВО Avenger.

В ведомстве добавили, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Страны-члены Альянса планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине.