Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: google

У США анонсували новий пакет допомоги для України. Вашингтон продовжить підтримувати нашу країну фінансово та військово.

Про це повідомляє координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Читайте також:

Подробиці

Зазначається, що додатковий пакет допомоги Україна отримає найближчим часом.

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", — сказав Кірбі.

Вартість попереднього пакету — 300 млн доларів

Відомо, що останній пакет допомоги США оголосили 31 травня. Його загальна вартість — приблизно 300 млн доларів. До нього увійшли авіаційні ракети, протитанкові системи, прилади нічного бачення, а також системи ППО Avenger.

У відомстві додали, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 11-12 липня у Вільнюсі пройде саміт НАТО. Країни-члени Альянсу планують виділити потужний пакет політичної та матеріальної допомоги Україні.