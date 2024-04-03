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США имеют запасной вариант помощи Украине на случай победы Трампа, — Politico

3 апреля 2024 12:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
США имеют запасной вариант помощи Украине на случай победы Трампа, — Politico
Министр обороны США Ллойд Остин на заседании "Рамштайна". Фото иллюстративное: U.S. Department of defense
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность передачи НАТО координации контактной группы по обороне Украины на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах. Это одно из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить процесс поступления оружия для Киева.

Об этом сообщило Politico в среду, 3 апреля.

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Запасные варианты США и НАТО

США и другие западные страны рассматривают возможность передачи НАТО контроля над возглавляемой Штатами многонациональной группой, координирующей поставки оружия в Украину. Это одно из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить поток оружия для Киева на случай второго президентства в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Ожидается, что 3-4 апреля во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе ее участники обсудят ряд вариантов, включая постепенный переход организации, известной под названием "Рамштайн", под контроль Альянса.

Один из чиновников, знакомый с ситуацией, сообщил, что передачу полномочий могут официально завершить на саммите лидеров стран НАТО в Вашингтоне в июле.

В США не подтвердили информацию

Представитель минобороны США Чарли Дитц отказался подтвердить информацию Politico и заявил, что у Пентагона нет информации о новом формате "Рамштайна".

"Мы постоянно обсуждаем, как можем обеспечить постоянную поддержку Украины и как организовать ее наилучшим образом", — сказал Дитц.

Напомним, советник Белого дома Джон Кирби заверил, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

Также мы писали, что Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Известно, что Джонсон уже долгое время тянет с принятием решения по оказанию помощи Киеву.

США
война
НАТО
выборы
Дональд Трамп
Украина
Рамштайн

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