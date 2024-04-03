США мають запасний варіант допомоги Україні на випадок перемоги Трампа, — Politico

Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні "Рамштайну". Фото ілюстративне: U.S. Department of defense

Сполучені Штати обговорюють із союзниками можливість передачі НАТО координації контактної групи з питань оборони України на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Це є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти процес надходження зброї для Києва.

Про це повідомило Politico у середу, 3 квітня.

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Запасні варіанти США і НАТО

США та інші західні країни розглядають можливість передачі НАТО контролю над очолюваною Штатами багатонаціональною групою, яка координує постачання зброї до України. Це є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік зброї для Києва на випадок другого президентства у Сполучених Штатах Дональда Трампа.

Очікується, що 3-4 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі її учасники обговорять низку варіантів, у тому числі поступовий перехід організації, відомої під назвою "Рамштайн", під контроль Альянсу.

Один з чиновників, який знайомий з ситуацією повідомив, що передачу повноважень можуть офіційно завершити на саміті лідерів країн НАТО у Вашингтоні в липні.

В США не підтвердили інформацію

Представник міноборони США Чарлі Дітц відмовився підтвердити інформацію Politico та заявив, що Пентагон не має інформації щодо нового формату "Рамштайну".

"Ми постійно обговорюємо, як можемо забезпечити постійну підтримку України та як організувати її найкращим чином", — сказав Дітц.

Нагадаємо, радник Білого дому Джон Кірбі запевнив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

Також ми писали, що Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про підтримку України, який схвалено Сенатом. Відомо, що Джонсон вже довгий час тягне з ухваленням рішення щодо надання допомоги Києву.