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США могут передать Украине ракеты ATACMS и кассетные бомбы, — Reuters

12 сентября 2023 02:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США могут передать Украине ракеты ATACMS и кассетные бомбы, — Reuters
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

Об этом сообщает Reuters.

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"Увидев успех кассетных боеприпасов, доставленных в виде 155-мм артиллерийских снарядов в последние месяцы, США рассматривают возможность доставки одной или обеих армейских тактических ракетных систем (ATACMS), которые могут поражать до 190 миль (306 км), или управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS) и ракеты с радиусом действия в 45 миль, наполненные кассетными бомбами, сообщили трое американских чиновников", — отмечает издание.

Соответственно, если решение таки будет принято, то "любой вариант будет доступен для быстрой доставки" в Украину.

Также в материале упоминается и 155-миллиметровая артиллерия со способностью нести 48 бомб, которые есть у нашей страны. Однако рассматриваемая США система ATACMS может выпускать около 300 или более бомб, а ракетная система GMLRS, которую имеет ВСУ, способна рассеивать до 404 кассетных боеприпасов.

Администрация Байдена хочет усилить ВСУ "в жизненно важный момент", пока успешно идет контрнаступление. Однако важно понимать, что по словам американских чиновников, "решение отправить ATACMS или GMLRS, или оба, не является окончательным и может быть отклонено".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.

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