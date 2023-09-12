США можуть передати Україні ракети ATACMS та касетні бомби, — Reuters

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS з касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Про це повідомляє Reuters.

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"Побачивши успіх касетних боєприпасів, доставлених у вигляді 155-мм артилерійських снарядів в останні місяці, США розглядають можливість доставки однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (ATACMS), які можуть уражати до 190 миль (306 км), або керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS) та ракети з радіусом дії в 45 миль, наповнені касетними бомбами, повідомили троє американських чиновників", — зазначає видання.

Відповідно, якщо рішення таки ухвалять, то "будь-який варіант буде доступний для швидкої доставки" в Україну.

Також у матеріалі згадується й 155-міліметрова артилерія зі здатністю нести 48 бомб, яку має наша країна. Проте система ATACMS, яку розглядають США, може випускати близько 300 або більше бомб, а ракетна система GMLRS, яку має ЗСУ, здатна розсіювати до 404 касетних боєприпасів.

Адміністрація Байдена хоче посилити ЗСУ "у життєво важливий момент", поки успішно триває контрнаступ. Однак важливо розуміти, що за словами американських чиновників, "рішення відправити ATACMS або GMLRS, або обидва, не є остаточним і може бути відхиленим".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Голова держави вірить в успіх цих переговорів.