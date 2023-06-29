Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США могут одобрить поставку ракет ATACMS для Украины, — WSJ arrow

США могут одобрить поставку ракет ATACMS для Украины, — WSJ

29 июня 2023 20:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
США могут одобрить поставку ракет ATACMS для Украины, — WSJ
Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: Википедия
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 29 июня, стало известно о том, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS. Отмечается, что такое решение связано с тем, что в России началась внутренняя борьба за власть.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Читайте также:

Ракеты ATACMS для Украины

Как отмечает издание, темпы передачи ракет Украины ускорились из-за внутренних политических распрей в России.

По состоянию на данный момент и США, и европейские партнеры сообщили, что Штаты близки к передаче дальнобойных ракет.

Напомним, ранее мы писали, что во вторник, 27 июня, США объявили о дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности поддержки контрнаступательных операций Украины.

Эксвицепрезидент США и республиканский кандидат на президентские выборы 2024 года Майк Пенс неожиданно посетил Киев. Пенс провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз