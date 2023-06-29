США могут одобрить поставку ракет ATACMS для Украины, — WSJ

Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: Википедия

Сегодня, 29 июня, стало известно о том, что США близки к тому, чтобы передать дальнобойные ракеты ATACMS. Отмечается, что такое решение связано с тем, что в России началась внутренняя борьба за власть.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Как отмечает издание, темпы передачи ракет Украины ускорились из-за внутренних политических распрей в России.

По состоянию на данный момент и США, и европейские партнеры сообщили, что Штаты близки к передаче дальнобойных ракет.

Напомним, ранее мы писали, что во вторник, 27 июня, США объявили о дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности поддержки контрнаступательных операций Украины.

Эксвицепрезидент США и республиканский кандидат на президентские выборы 2024 года Майк Пенс неожиданно посетил Киев. Пенс провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.