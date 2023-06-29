США можуть схвалити поставку ракет ATACMS для України, — WSJ

Далекобійні ракети ATACMS. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 29 червня, стало відомо про те, що США близькі до того, щоб передати далекобійні ракети ATACMS.Зазначається, що таке рішення повʼязане з тим, що в Росії почалась внутрішня боротьба за владу.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, темпи передачі ракет України прискорились через внутрішні політичні чвари в Росії.

Станом на зараз і США, і європейські партнери повідомили поте, що Штати близькі до передачі далекобійних ракет.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вівторок, 27 червня, США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України.

Додамо, ексвіцепрезидент США та республіканський кандидат на президентські вибори 2024 року Майк Пенс несподівано відвідав Київ. Пенс провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.