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США можуть схвалити поставку ракет ATACMS для України, — WSJ

29 червня 2023 20:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
США можуть схвалити поставку ракет ATACMS для України, — WSJ
Далекобійні ракети ATACMS. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 29 червня, стало відомо про те, що США близькі до того, щоб передати далекобійні ракети ATACMS.Зазначається, що таке рішення повʼязане з тим, що в Росії почалась внутрішня боротьба за владу.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Як зазначає видання, темпи передачі ракет України прискорились через внутрішні політичні чвари в Росії.

Станом на зараз і США, і європейські партнери повідомили поте, що Штати близькі до передачі далекобійних ракет.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вівторок, 27 червня, США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України. 

Додамо, ексвіцепрезидент США та республіканський кандидат на президентські вибори 2024 року Майк Пенс несподівано відвідав Київ. Пенс провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

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