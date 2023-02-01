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США могут в пятницу объявить о новом пакете помощи Украине, в который входят высокоточные бомбы

1 февраля 2023 22:42
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
США могут в пятницу объявить о новом пакете помощи Украине
Президент США Джо Байден
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

США могут объявить 3 января о предоставлении Украине следующей партии военной помощи . Туда будут входить "умные" высокоточные бомбы.

Об этом сообщает WSJ .

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Что известно о "умных" бомбах

Высокоточные умные бомбы – это оружие малого диаметра наземного запуска. Она называется GLSDB. Вес бомбы составляет около 113 килограмм и имеет датчик точной наводки, прикрепленный к ракете. Радиус запуска составляет 154 километра, что превышает характеристики любых бомб, которые раньше Украина получала от США.

GLSDB можно стрелять из ракетных установок, таких как система Himars, которую США уже поставили Украине. Бомба также оснащена крыльями, позволяющими ей "скользить" к цели, и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность полета.

Такие характеристики позволяют точно навести бомбу на цель, даже если бы ее запустили с самолета. При этом пилот не будет в зоне риска. Кроме того, бомба имеет новейшие системы отслеживания, чтобы сделать ее точной с погрешностью не более ширины автомобильной шины.

GLSDB будет поставляться через Инициативу содействия безопасности Украины, которая финансирует приобретение или создание нового оружия и систем, а не его извлечение из запасов США. Оборудование, финансируемое USAI, обычно доставляется в Украину дольше оружия и оборудования из доступных запасов США.

Ранее это оружие не получало никаких заказов, и хотя Boeing подтвердил наличие запасов, он отказался комментировать любую возможную передачу в Украину.

Напомним, Франция согласилась передать Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Стало известно, что еще учтены в пакет помощи для Украины.

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