США можуть у п'ятницю оголосити про новий пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден

США можуть оголосити 3 січня про надання Україні наступної партії військової допомоги. Туди входитимуть "розумні" високоточні бомби.

Про це повідомляє WSJ.

Що відомо про "розумні" бомби

Високоточні розумні бомби це зброя малого діаметра наземного запуску. Вона має назву GLSDB. Вага бомби складає близько 113 кілограм та має датчик точного наведення, що прикріплений до ракети. Радіус запуску становить 154 кілометри, що перевищує характеристики будь-яких бомб, які раніше Україна отримувала від США.

GLSDB можна стріляти з ракетних установок, таких як система Himars, яку США вже поставили Україні. Бомба також оснащена крилами, які дозволяють їй "ковзати" до цілі, і ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту.

Такі характеристики дозволяють точно навести бомбу на ціль навіть якби її запустили з літака. При цьому пілот не буде у зоні ризику. Окрім того, бомба має новітні системи відстеження, щоб зробити її точною із похибкою не більше за ширину автомобільної шини.

GLSDB буде постачатися через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує придбання або створення нової зброї та систем, а не її вилучення із запасів США. Обладнання, що фінансується USAI, зазвичай доставляється в Україну довше, ніж зброя та обладнання з доступних запасів США.

Раніше ця зброя не отримувала жодних замовлень, і хоча Boeing підтвердив наявність наявних запасів, він відмовився коментувати будь-яку можливу передачу в Україну.

Нагадаємо, Франція погодилася передати Україні додаткові 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Стало відомо, що ще врахували у пакет допомоги для України.