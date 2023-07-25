США предоставят Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: список оружия
Украина получит от США новый пакет военной помощи на общую сумму 400 миллионов долларов. С начала полномасштабной войны в Соединенных Штатах выделили Украине 41 миллиард долларов на военную помощь.
Об этом пишет Associated Press.
Мноо боеприпасов
В пакете будут разные боеприпасы для ПВО, много небольших БПЛА для разведки под названием Hornet и другая техника.
"Пакет включает в себя ряд боеприпасов — от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS) до Стингеров и Джавелинов. Вооружение предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению оружия, что позволяет Пентагону быстро брать его из своих запасов и доставлять в Украину, часто в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.
Что войдет в пакет помощи
- ракеты для HIMARS и NASAMS;
- ракеты воздух-земля Hydra-70;
- противовоздушные ракеты Stinger;
- противотанковые ракеты Javelin;
- 32 бронемашины Stryker;
- артиллерийские снаряды;
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- разведывательные нанодроны Hornet.
Отмечается, что нанодроны Hornets имеют крохотный размер, их используют в основном для сбора разведывательных данных. Раньше Украине предоставляли их другие партнеры.
Напомним, ранее в США успешно опробовали новый тип беспилотного летательного аппарата Phasa35, способного длительное время наблюдать за объектами прямо из стратосферы. Особенность дрона состоит в том, что он остается вне досягаемости для противовоздушных защитных систем.