США предоставят Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: список оружия

Снабжение оружия. Фото: Пентагон

Украина получит от США новый пакет военной помощи на общую сумму 400 миллионов долларов. С начала полномасштабной войны в Соединенных Штатах выделили Украине 41 миллиард долларов на военную помощь.

Об этом пишет Associated Press.

Читайте также:

Мноо боеприпасов

В пакете будут разные боеприпасы для ПВО, много небольших БПЛА для разведки под названием Hornet и другая техника.

"Пакет включает в себя ряд боеприпасов — от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS) до Стингеров и Джавелинов. Вооружение предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению оружия, что позволяет Пентагону быстро брать его из своих запасов и доставлять в Украину, часто в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

Что войдет в пакет помощи

ракеты для HIMARS и NASAMS;

ракеты воздух-земля Hydra-70;

противовоздушные ракеты Stinger;

противотанковые ракеты Javelin;

32 бронемашины Stryker;

артиллерийские снаряды;

боеприпасы для стрелкового оружия;

разведывательные нанодроны Hornet.

Отмечается, что нанодроны Hornets имеют крохотный размер, их используют в основном для сбора разведывательных данных. Раньше Украине предоставляли их другие партнеры.

Нанодроны Hornet. Фото: Richard Watt

Напомним, ранее в США успешно опробовали новый тип беспилотного летательного аппарата Phasa35, способного длительное время наблюдать за объектами прямо из стратосферы. Особенность дрона состоит в том, что он остается вне досягаемости для противовоздушных защитных систем.