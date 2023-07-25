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США предоставят Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: список оружия

25 июля 2023 09:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США предоставят Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов: список оружия
Снабжение оружия. Фото: Пентагон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина получит от США новый пакет военной помощи на общую сумму 400 миллионов долларов. С начала полномасштабной войны в Соединенных Штатах выделили Украине 41 миллиард долларов на военную помощь.

Об этом пишет Associated Press.

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В пакете будут разные боеприпасы для ПВО, много небольших БПЛА для разведки под названием Hornet и другая техника.

"Пакет включает в себя ряд боеприпасов — от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) и национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS) до Стингеров и Джавелинов. Вооружение предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению оружия, что позволяет Пентагону быстро брать его из своих запасов и доставлять в Украину, часто в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

Что войдет в пакет помощи

  • ракеты для HIMARS и NASAMS;
  • ракеты воздух-земля Hydra-70;
  • противовоздушные ракеты Stinger;
  • противотанковые ракеты Javelin;
  • 32 бронемашины Stryker;
  • артиллерийские снаряды;
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • разведывательные нанодроны Hornet.

Отмечается, что нанодроны Hornets имеют крохотный размер, их используют в основном для сбора разведывательных данных. Раньше Украине предоставляли их другие партнеры.

Black Hornet Nano - Википедия
Нанодроны Hornet. Фото: Richard Watt

Напомним, ранее в США успешно опробовали новый тип беспилотного летательного аппарата Phasa35, способного длительное время наблюдать за объектами прямо из стратосферы. Особенность дрона состоит в том, что он остается вне досягаемости для противовоздушных защитных систем.

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