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США нададуть Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів: перелік зброї

25 липня 2023 09:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
США нададуть Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів: перелік зброї
Постачання зброї. Фото: Пентагон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги загальною сумою 400 мільйонів доларів. З початку повномасштабної війни в Сполучених Штатах виділили Україні 41 мільярд доларів на військову допомогу.

Про це пише Associated Press.

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Багато боєприпасів

В пакеті будуть різні боєприпаси для ППО, багато невеликих БПЛА для розвідки під назвою Hornet та інша техніка. 

"Пакет включає низку боєприпасів — від ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) і національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) до Стінгерів і Джавелінів. Озброєння надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення зброї, що дозволяє Пентагону швидко брати її зі своїх запасів і доставляти в Україну, часто протягом декількох днів", — йдеться у повідомленні.

Що увійде в пакет допомоги

  • ракети для HIMARS і NASAMS;
  • ракети повітря-земля Hydra-70;
  • протиповітряні ракети Stinger;
  • протитанкові ракети Javelin;
  • 32 бронемашини Stryker;
  • артилерійські снаряди;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • розвідувальні нанодрони Hornet.

Зазначається, що нанодрони Hornets мають крихітний розмір, їх використовують здебільшого для того, щоб збирати розвідувальні дані. Раніше Україні надавали їх інші партнери.

Black Hornet Nano — Вікіпедія
Нанодрон Hornet. Фото: Richard Watt 

Нагадаємо, раніше у США успішно випробували новий тип безпілотного літального апарату Phasa35, здатного тривалий час спостерігати за об'єктами прямо зі стратосфери. Особливість дрона полягає в тому, що він залишається поза досяжністю для протиповітряних захисних систем.

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