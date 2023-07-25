США нададуть Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів: перелік зброї

Постачання зброї. Фото: Пентагон

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги загальною сумою 400 мільйонів доларів. З початку повномасштабної війни в Сполучених Штатах виділили Україні 41 мільярд доларів на військову допомогу.

Про це пише Associated Press.

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Багато боєприпасів

В пакеті будуть різні боєприпаси для ППО, багато невеликих БПЛА для розвідки під назвою Hornet та інша техніка.

"Пакет включає низку боєприпасів — від ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) і національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) до Стінгерів і Джавелінів. Озброєння надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення зброї, що дозволяє Пентагону швидко брати її зі своїх запасів і доставляти в Україну, часто протягом декількох днів", — йдеться у повідомленні.

Що увійде в пакет допомоги

ракети для HIMARS і NASAMS;

ракети повітря-земля Hydra-70;

протиповітряні ракети Stinger;

протитанкові ракети Javelin;

32 бронемашини Stryker;

артилерійські снаряди;

боєприпаси для стрілецької зброї;

розвідувальні нанодрони Hornet.

Зазначається, що нанодрони Hornets мають крихітний розмір, їх використовують здебільшого для того, щоб збирати розвідувальні дані. Раніше Україні надавали їх інші партнери.

Нанодрон Hornet. Фото: Richard Watt

Нагадаємо, раніше у США успішно випробували новий тип безпілотного літального апарату Phasa35, здатного тривалий час спостерігати за об'єктами прямо зі стратосфери. Особливість дрона полягає в тому, що він залишається поза досяжністю для протиповітряних захисних систем.