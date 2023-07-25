США нададуть Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів: перелік зброї
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги загальною сумою 400 мільйонів доларів. З початку повномасштабної війни в Сполучених Штатах виділили Україні 41 мільярд доларів на військову допомогу.
Про це пише Associated Press.
Багато боєприпасів
В пакеті будуть різні боєприпаси для ППО, багато невеликих БПЛА для розвідки під назвою Hornet та інша техніка.
"Пакет включає низку боєприпасів — від ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) і національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) до Стінгерів і Джавелінів. Озброєння надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення зброї, що дозволяє Пентагону швидко брати її зі своїх запасів і доставляти в Україну, часто протягом декількох днів", — йдеться у повідомленні.
Що увійде в пакет допомоги
- ракети для HIMARS і NASAMS;
- ракети повітря-земля Hydra-70;
- протиповітряні ракети Stinger;
- протитанкові ракети Javelin;
- 32 бронемашини Stryker;
- артилерійські снаряди;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- розвідувальні нанодрони Hornet.
Зазначається, що нанодрони Hornets мають крихітний розмір, їх використовують здебільшого для того, щоб збирати розвідувальні дані. Раніше Україні надавали їх інші партнери.
Нагадаємо, раніше у США успішно випробували новий тип безпілотного літального апарату Phasa35, здатного тривалий час спостерігати за об'єктами прямо зі стратосфери. Особливість дрона полягає в тому, що він залишається поза досяжністю для протиповітряних захисних систем.