США напрямую обвинили Китай в поддержке российского вторжения, — Politico

Солдат НОАК на параде в Циндао. Фото иллюстративное: REUTERS/Florence Lo

Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в поддержке российского вторжения в Украину. До сих пор Пекин позиционировал себя нейтральной стороной в российско-украинской войне, но теперь Штаты нашли доказательства поддержки Кремля.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит в интервью Politico.

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"Китай фактически выбрал сторону России. Мы наблюдаем все более активную материальную поддержку Москвы Пекином. Поставляемая российским предприятиям продукция двойного назначения сыграла важную роль в способности Москвы достичь некоторых целей в войне с Украиной", — сказала она.

Чиновница отметила, что Поднебесная хоть и удерживается от продажи России оружия, стала главным поставщиком станков, микроэлектроники, технологий для беспилотников и нитроцеллюлозы для производства взрывчатых веществ.

"Если бы они не оказывали некоторые из этих компонентов или эту материальную поддержку, Россия была бы совсем в другой ситуации, и имела бы проблемы с реализацией некоторых захватнических целей", -= отметила Смит.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поддержку российского ВПК, подчеркнув, что такая поддержка делает Пекин виновным в поставке Москве важных компонентов для военного оборудования.

В то же время госсекретарь Компартии КНР Си Цзиньпинь призвал Запад не помогать Украине и намекнул на начало переговоров с Россией.