Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США напрямую обвинили Китай в поддержке российского вторжения, — Politico arrow

США напрямую обвинили Китай в поддержке российского вторжения, — Politico

25 апреля 2024 23:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США напрямую обвинили Китай в поддержке российского вторжения, — Politico
Солдат НОАК на параде в Циндао. Фото иллюстративное: REUTERS/Florence Lo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в поддержке российского вторжения в Украину. До сих пор Пекин позиционировал себя нейтральной стороной в российско-украинской войне, но теперь Штаты нашли доказательства поддержки Кремля.

Об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит в интервью Politico.

Читайте также:

Китай поддерживает РФ в войне

"Китай фактически выбрал сторону России. Мы наблюдаем все более активную материальную поддержку Москвы Пекином. Поставляемая российским предприятиям продукция двойного назначения сыграла важную роль в способности Москвы достичь некоторых целей в войне с Украиной", — сказала она.

Чиновница отметила, что Поднебесная хоть и удерживается от продажи России оружия, стала главным поставщиком станков, микроэлектроники, технологий для беспилотников и нитроцеллюлозы для производства взрывчатых веществ.

"Если бы они не оказывали некоторые из этих компонентов или эту материальную поддержку, Россия была бы совсем в другой ситуации, и имела бы проблемы с реализацией некоторых захватнических целей", -= отметила Смит.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поддержку российского ВПК, подчеркнув, что такая поддержка делает Пекин виновным в поставке Москве важных компонентов для военного оборудования.

В то же время госсекретарь Компартии КНР Си Цзиньпинь призвал Запад не помогать Украине и намекнул на начало переговоров с Россией.

США
Китай
нападение
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри