США напряму звинуватили Китай у підтримці російського вторгнення, — Politico

Солдат НВАК на параді в Циндао. Фото ілюстративне: REUTERS/Florence Lo

Сполучені Штати Америки напряму звинуватили Китай у підтримці російського вторгнення в Україну. Досі Пекін позиціював себе нейтральним боком в російсько-українській війні, але тепер Штати знайшли докази підтримки Кремля.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю Politico.

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"Китай фактично обрав бік Росії. Ми спостерігаємо дедалі активнішу матеріальну підтримку Москви Пекіном. Продукція подвійного призначення, яка поставляється російським підприємствам, відіграла важливу роль у здатності Москви досягти деяких цілей у війні з Україною", — сказала вона.

Посадовиця зазначила, що Піднебесна хоч і утримується від продажу Росії зброї, стала головним постачальником верстатів, мікроелектроніки, технологій для безпілотників і нітроцелюлози для виробництва вибухових речовин.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б зовсім в іншій ситуації, і мала б проблеми з реалізацією деяких загарбницьких цілей", — зауважила Сміт.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за підтримку російського ВПК, наголосивши, що така підтримка робить Пекін винним у постачанні Москві важливих компонентів для військового обладнання.

Водночас держсекретар Компартії КНР Сі Цзіньпінь закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на початок переговорів з Росією.