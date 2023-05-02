США объявили о новом пакете помощи Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом передал Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.
Об этом сообщает журналистка Лора Келли в Twitter.
Что известно о новом пакете помощи США
Также, по словам Джона Кирби, Белый дом объявит об очередном пакете помощи в ближайшее время.
На Украину, Kirby previews, что другой US Assistance Package для Kyiv распространяется.— Laura Kelly (@HelloLauraKelly) 1 мая 2023
Kirby also says that the US hai nearly provided 100% of what Ukrainians hare requested as military assistance needed to launch a counteroffensive
Напомним, что американские деятели, партнеры в рамках программы Operation Renew Prosthetics посетили Киев и рассказали о программах протезирования украинских военных в США.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подытожил, какую именно военную помощь получила Украина за прошлую неделю от западных партнеров. Президент отмечает: важно постоянно посылать сигналы России, что мир не простит ее ужасающих преступлений.
Добавим, что в Украине в мае 2023 года государство будет в дальнейшем поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на жительство. Речь идет о ежемесячных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).