США объявили о новом пакете помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на пресс-конференции. Фото: EADaily

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом передал Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

Об этом сообщает журналистка Лора Келли в Twitter.

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Также, по словам Джона Кирби, Белый дом объявит об очередном пакете помощи в ближайшее время.

На Украину, Kirby previews, что другой US Assistance Package для Kyiv распространяется.



Kirby also says that the US hai nearly provided 100% of what Ukrainians hare requested as military assistance needed to launch a counteroffensive — Laura Kelly (@HelloLauraKelly) 1 мая 2023

Напомним, что американские деятели, партнеры в рамках программы Operation Renew Prosthetics посетили Киев и рассказали о программах протезирования украинских военных в США.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подытожил, какую именно военную помощь получила Украина за прошлую неделю от западных партнеров. Президент отмечает: важно постоянно посылать сигналы России, что мир не простит ее ужасающих преступлений.

Добавим, что в Украине в мае 2023 года государство будет в дальнейшем поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на жительство. Речь идет о ежемесячных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).