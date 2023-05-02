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США оголосили про новий пакет допомоги Україні

2 травня 2023 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США оголосили про новий пакет допомоги Україні
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на пресконференції. Фото: EADaily
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім передав Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки. 

Про це повідомляє журналістка Лора Келлі в Twitter.

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Також, за словами Джона Кірбі, Білий дім оголосить про черговий пакет допомоги найближчим часом.

Нагадаємо, що американські діячі, партнери у рамках програми Operation Renew Prosthetics завітали до Києва та розповіли про програми протезування українських військових у США.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підсумував, яку саме військову допомогу отримала Україна за минулий тиждень від західних партнерів. Президент наголошує: важливо постійно посилати сигнали Росії, що світ не пробачить її жахливі злочини.

Додамо, що в Україні у травні 2023 року держава надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання. Йдеться про щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

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