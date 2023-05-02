США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на пресконференції. Фото: EADaily

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім передав Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

Про це повідомляє журналістка Лора Келлі в Twitter.

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Також, за словами Джона Кірбі, Білий дім оголосить про черговий пакет допомоги найближчим часом.

On Ukraine, Kirby previews that another U.S. assistance package for Kyiv is expected to be announced.



Kirby also says that the U.S. has nearly provided 100% of what Ukrainians have requested as military assistance needed to launch a counteroffensive — Laura Kelly (@HelloLauraKelly) May 1, 2023

Нагадаємо, що американські діячі, партнери у рамках програми Operation Renew Prosthetics завітали до Києва та розповіли про програми протезування українських військових у США.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підсумував, яку саме військову допомогу отримала Україна за минулий тиждень від західних партнерів. Президент наголошує: важливо постійно посилати сигнали Росії, що світ не пробачить її жахливі злочини.

Додамо, що в Україні у травні 2023 року держава надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання. Йдеться про щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).