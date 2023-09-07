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США передадут Украине активы российских олигархов, — Блинкен

7 сентября 2023 12:37
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Валерия Пержун
редактор
США передадут Украине активы российских олигархов, — Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Getty images
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Конфискованные активы российских олигархов, попавших под санкции США, передадут Украине. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет Кореспондент.

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Многие российские олигархи уже попали под санкции в разных странах и потеряли свои активы. Так, в США решили передать конфискованные у россиян деньги Украине.

Госсекретарь США подчеркнул, что "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов", — заявил Энтони Блинкен.

В то же время чиновник отметил, что США давят на Россию для возобновления "Черноморской зерновой инициативы". При этом американские партнеры стремятся помочь Украине найти альтернативные пути зернового экспорта.

Напомним, Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов.

Также Госсекретарь США отметил прогресс контрнаступления Украины во время визита в Киев.

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