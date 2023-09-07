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США передадуть Україні активи російських олігархів, — Блінкен

7 вересня 2023 12:37
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Валерія Пержун
редактор
США передадуть Україні активи російських олігархів, — Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Getty images
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Конфісковані активи російський олігархів, які потрапили під санкції США передадуть Україні. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це.

Про це він повідомив під час прессконференції у Києві, пише Кореспондент

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Чимало російських олігархів вже потрапили під санкції у різних країнах та втратили свої активи. Так, у США вирішили передати конфісковані в росіян гроші Україні. 

Держсекретар США, підкреслив що "ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це".

"Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів", — заявив Ентоні Блінкен.

Водночас посадовець зазначив, що США тиснуть на Росію задля поновлення "Чорноморської зернової ініціативи". При цьому американські партнери намагаються допомогти Україні знайти альтернативні шляхи зернового експорту. 

Нагадаємо, Блінкен анонсував новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів.

Також Держсекретар США відзначив прогрес контрнаступу України під час візиту до Києва.

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