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США передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном, — Reuters

5 сентября 2023 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном, — Reuters
Боеприпасы. Иллюстративное фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

США в первый раз передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, имеющие обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на соответствующий документ и слова двух официальных лиц США.

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Когда Украина получит боеприпасы

Отмечается, что эти снаряды входят в новый пакет военной помощи Украине, который будет объявлен на следующей неделе.

"Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые, по словам осведомленного источника, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели", — говорится в сообщении.

По словам одного из чиновников, новый пакет военной помощи составит от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что туда будет входить.

Что говорят специалисты о таком оружии

"Использование боеприпасов с обедненным ураном является предметом острых дискуссий, а противники, например Международная коалиция по запрету уранового оружия, утверждают, что употребление или вдыхание пыли обедненного урана представляет опасные риски для здоровья, включая рак и врожденные дефекты", — объясняют в сообщении.

Следует добавить, что обедненный уран является побочным продуктом обогащения урана. Его используют для боеприпасов, ведь он может легко проникать "через броню и самозаниматься в горящем облаке пыли и металла".

Напомним, в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки. Он посетит ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке.

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