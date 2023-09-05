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США передадуть Україні боєприпаси зі збідненим ураном, — Reuters

5 вересня 2023 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
США передадуть Україні боєприпаси зі збідненим ураном, — Reuters
Боєприпаси. Ілюстративне фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

США вперше передадуть нашій країні бронебійні боєприпаси, які мають збіднений уран. Раніше щодо їхнього постачання було багато суперечок.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на відповідний документ та слова двох офіційних осіб США.

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Коли Україна отримає боєприпаси

Зазначається, що ці снаряди входять у новий пакет військової допомоги Україні, який буде оголошено на наступному тижні. 

"Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами обізнаного джерела, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями", — йдеться у повідомленні.

За словами одного з чиновників, новий пакет військової допомоги буде складати від 240 до 375 мільйонів доларів залежно від того, що туди буде входити.

Що кажуть фахівці про таку зброю

"Використання боєприпасів зі збідненим ураном є предметом гострих дискусій, а противники, як-от Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї, стверджують, що вживання або вдихання пилу збідненого урану становить небезпечні ризики для здоров’я, включаючи рак і вроджені дефекти", — пояснюють у повідомленні.  

Варто додати, що збіднений уран є побічним продуктом збагачення урану. Його використовують для боєприпасів, адже він може з легкістю проникати "через броню та самозайматися в палаючій хмарі пилу та металу".

Нагадаємо, у вересні Президент України Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів Америки. Він відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку.

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