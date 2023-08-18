Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину arrow

США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину

18 августа 2023 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину
Истребители F-16 в воздухе. Фото: R. Skywalker
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

США согласились передать Украине F-16

Так, США заверили Данию и Нидерланды в том, что Вашингтон ускорит утверждение всех необходимых документов на отправку F-16 Украине. Это произойдет сразу, как завершится обучение.

Также говорится, что Дания и Нидерланды недавно попросили эти гарантии. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма этим странам, уверяя их, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенными Штатами как в передаче Украине истребителей F-16, так и в подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — отметил Блинкен в этих письмах, как уверяет издание.

Также госсекретарь отметил, что упорядочение всех необходимых формальностей позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".

Напомним, что в Румынии подтвердили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. В стране также будет размещен соответствующий региональный учебный центр.

Также мы писали, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 17 августа: увольнение областных военкомов и цены на электричество

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз