США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину

Истребители F-16 в воздухе. Фото: R. Skywalker

Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, США заверили Данию и Нидерланды в том, что Вашингтон ускорит утверждение всех необходимых документов на отправку F-16 Украине. Это произойдет сразу, как завершится обучение.

Также говорится, что Дания и Нидерланды недавно попросили эти гарантии. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма этим странам, уверяя их, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенными Штатами как в передаче Украине истребителей F-16, так и в подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — отметил Блинкен в этих письмах, как уверяет издание.

Также госсекретарь отметил, что упорядочение всех необходимых формальностей позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".

Напомним, что в Румынии подтвердили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. В стране также будет размещен соответствующий региональный учебный центр.

Также мы писали, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.