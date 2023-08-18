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США схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну

18 серпня 2023 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну
Винищувачів F-16 в повітрі. Фото: R. Skywalker
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16  в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, США запевнили Данію та Нідерланди в тому, що Вашингтон прискорить затвердження всіх необхідних документів на відправку F-16 Україні. Це відбудеться одразу, як завершиться навчання.

Також зазначається, що Данія та Нідерланди нещодавно попросили ці гарантії. Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи цим країнам запевняючи їх, що запити будуть схвалені. 

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як у передачі Україні винищувачів F-16, так і в підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", — зазначив Блінкен у цих листах, як запевняє видання.

Також держсекретар зазначив, що впорядкування всіх необхідних формальностей дасть змогу Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

Нагадаємо, що в Румунії підтвердили, що будуть навчати українських пілотів на винищувачах F-16. У країні також розмістять відповідний регіональний навчальний центр.

Також ми писали, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів. 

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