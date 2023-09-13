Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Фото: Google

США осуществляют "беспрецедентный" контроль за военной помощью в Украине. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Перед своими однопартийцами Митч Макконнелл акцентировал внимание, почему США должны продолжать кампанию по вооружению Украины для победы в войне. Цитирует Макконнелла "Голос Америки".

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Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что интерес Вашингтона заключается не в милосердии или других "отвлеченных принципах", связанных с альтруизмом. Это меньше всего, что могут сделать США ввиду "безграничной дружбы" РФ с Китаем.

"Я подчеркиваю: не мы защищаем Украину от агрессии, украинцы это делают", — заявил Митч Макконнелл.

Он назвал эти два диктаторских режима самыми большими "врагами" Америки и указал, что торможение помощи лишь больше вдохновит РФ и Китай углублять партнерство.

"Я хотел бы поднять тему ошибочного представления о том, что смертоносной помощи США не хватает необходимой подотчетности. США имеют более глубокое представление о том, как Украина использует оружие", — заявил Митч Макконнелл.

Напомним, Президент США Джо Байден в скором времени может принять решение о возможном отправлении в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Рекомендация такого шага пришла от Госдепартамента США и Пентагона, откликаясь на многомесячные просьбы Киева.

По данным источников, вопрос о передаче Украине тактических ракет дальнего радиуса действия ATACMS начал активно рассматриваться недавно. Хотя окончательное решение еще не принято, вероятность такой передачи, по мнению инсайдеров, сейчас выше.