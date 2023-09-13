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США здійснюють "безпрецедентний" контроль за військовою допомогою в Україні

13 вересня 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США здійснюють "безпрецедентний" контроль за військовою допомогою в Україні
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

США здійснюють "безпрецедентний" контроль за військовою допомогою в Україні. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Перед своїми однопартійцями Мітч Макконнелл акцентував, чому США мають продовжувати кампанію щодо озброєння України для перемоги в війні. Цитує Макконнелла Голос Америки".

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Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що інтерес Вашингтону полягає не в милосерді або інших "абстрактних принципах", пов'язаних з альтруїзмом. Це найменше, що можуть вдіяти США з огляду на "безмежну дружбу" РФ з Китаєм.

"Я наголошую: не ми захищаємо Україну від агресії, українці це роблять", — заявив Мітч Макконнелл.

Він назвав ці два диктаторські режими найбільшими "ворогами" Америки та вказав, що гальмування допомоги лише більше надихнуть РФ та Китай  поглиблювати партнерство.

"Я хотів би підняти тему помилкового уявлення про те, що смертоносній допомозі США бракує необхідної підзвітності. Сполучені Штати напевне мають глибше розуміння, як Україна використовує зброю, надану їй Сполученими Штатами та нашими союзниками, ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером", — заявив він.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден незабаром може ухвалити рішення про можливе відправлення в Україну далекобійних ракет ATACMS. Рекомендація такого кроку прийшла від Держдепартаменту США та Пентагону, відгукуючись на багатомісячні прохання Києва.

За даними джерел, питання про передачу Україні тактичних ракет далекого радіусу дії ATACMS почало активно розглядатися нещодавно. Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, ймовірність такої передачі, на думку інсайдерів, зараз вища.

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