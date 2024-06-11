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США сняли запрет на поставку оружия для полка "Азов" — WP

11 июня 2024 09:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
США будут поставлять оружие полку "Азов"
Бойцы полка "Азов". Фото: azov.org.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Соединенные Штаты отменили запрет на поставку оружия для полка "Азов". Америка позволит использовать "азовцам" западное оружие для ударов по России.

Об этом сообщило издание The Washington Post во вторник, 11 июня.

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Администрация Байдена разрешит украинскому военному подразделению "Азов" использовать американское оружие. Об этом заявил Госдепартамент США.

Издание WP напоминает, что решение было принято после того, как Госдепартамент проверил бригаду "Азов", бывшее ополчение, входящее сейчас в состав Национальной гвардии Украины.

Как отмечается в публикации, отмена запрета была главным приоритетом для украинских чиновников, которые настаивали, что бригада могла бы быть более эффективной во время обороны "Азовстали" в 2022 году, будь у нее доступ к американскому вооружению. Членам бригады также было запрещено посещать учения, организованные американскими военными.

Напомним, 9 июня в Одессе семьи военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию. Люди собрались на набережной пляжа Ланжерон и требуют освобождения своих родных, уже длительное время удерживаемых террористической Россией. Акция началась с минуты молчания и молитвы.

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Украина
США
война в Украине
полк "Азов"

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