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США зняли заборону на постачання зброї для полку "Азов" — WP

11 червня 2024 09:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
США постачатиме зброю полку "Азов"
Бійці полку "Азов". Фото: azov.org.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Сполучені Штати скасували заборону на постачання зброї для полку "Азов". Америка дозволить використовувати "азовцям" західну зброю для ударів по Росії.

Про це повідомило видання The Washington Post у вівторок, 11 червня. 

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Адміністрація Байдена дозволить українському військовому підрозділу "Азов" використовувати американську зброю. Про це заявив Держдепартамент США.

Видання WP нагадує, що рішення було ухвалено після того, як Держдепартамент перевірив бригаду "Азов", колишнє ополчення, яке зараз входить до складу Національної гвардії України.

Як наголошується в публікації, скасування заборони було головним пріоритетом для українських чиновників, які наполягали, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони "Азовсталі" у 2022 році, якби в неї був доступ до американського озброєння. Членам бригади також було заборонено відвідувати навчання, організовані американськими військовими.

Нагадаємо, 9 червня, в Одесі родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію. Люди зібралися на набережній пляжу Ланжерон та вимагають звільнення своїх рідних, яких уже тривалий час утримує терористична Росія. Акція почалася з хвилини мовчання та молитви.

Бійці "Азову" показали, як вночі знищують окупантів під Кремінною

Україна
США
війна в Україні
полк "Азов"

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