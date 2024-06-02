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Становится похоже на поле — "Азов" показал вид Серебрянского лесничества после обстрелов

2 июня 2024 04:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Азов" показал, как выглядит сейчас Серебрянское лесничество
Серебрянское лесничество. Фото: 12 бригада спецназначения "Азов" НГУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы бригады спецназначения "Азов" показали рассвет в Серебрянском лесничестве Луганской области. Ботанический заказник из-за ежедневных вражеских обстрелов все более становится похожим на поле.

Соответствующие фото "Азов" обнародовал в Facebook в субботу, 1 июня.

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Как выглядит сейчас Серебрянское лесничество

"Лес, который меняется ежедневно от вражеских обстрелов, становится все больше похож на поле. Каждый день боевых действий в некогда лесистой местности меняет ландшафт до неузнаваемости, заставляя пехоту ежедневно адаптироваться к новой среде", — отметили бойцы в сообщении.

Как выглядит сейчас Серебрянское лесничество
Боец бригады "Азов". Фото: 12 бригада спецназначения "Азов" НГУ
Как выглядит сейчас Серебрянское лесничество
Боец бригады "Азов". Фото: 12 бригада спецназначения "Азов" НГУ
Как выглядит сейчас Серебрянское лесничество
Боец бригады "Азов". Фото: 12 бригада спецназначения "Азов" НГУ
Как выглядит сейчас Серебрянское лесничество
Серебрянское лесничество. Фото: 12 бригада спецназначения "Азов" НГУ
Как выглядит сейчас Серебрянское лесничество
Боец бригады "Азов". Фото: 12 бригада спецназначения "Азов" НГУ

Ботанический заказник "Серебрянский" расположен в 8 километрах юго-западнее временно оккупированного города Кременная Луганской области.

Где расположено Серебрянское лесничество
Место расположения Серебрянского лесничества на картах DeepState. Фото: скриншот

Ситуация на фронте

Напомним, что бойцы Сил обороны поделились кадрами из Марьинки Донецкой области. Город превратился в сплошную руину. Полиция эвакуировала из населенного пункта все гражданское население.

Также мы сообщали, что согласно сведению Генштаба, в течение суток, 31 мая, продолжается оборонная операция ВСУ против российских захватчиков. Украинские воины сдерживают вражеское наступление на нескольких направлениях, нанося врагу сокрушительные потери и ломая его планы.

Добавим, что в Волчанске Харьковской области и его окрестностях продолжаются жесткие бои. Однако под контролем ВСУ около 70 процентов города.

Луганская область
обстрелы
війна
война в Украине
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